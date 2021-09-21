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Teknoloji, TEKNOFEST

6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı açıldı

Bakan Varank, "72 tanesi 20 farklı ülkeden olmak üzere 254 buluşun bir manada yarışacağı bir manada da profesyonellerle, yatırımcılarla, girişimcilerle buluşacağı 6. Uluslararası Buluş Fuarı'nın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Tolga Yanık, Abdulkadir Günyol   | 21.09.2021
6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı açıldı

İstanbul

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) düzenlediği 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nın (ISIF’21) açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2016 yılında başlanılan bu yolculuğun TEKNOFEST kapsamına alındığını söyledi.

Varank, "Teknoloji ayı dediğimiz eylülde bu fuarımızı da gerçekleştiriyoruz. 72 tanesi 20 farklı ülkeden olmak üzere 254 buluşun bir manada yarışacağı bir manada da profesyonellerle, yatırımcılarla, girişimcilerle buluşacağı 6. Uluslararası Buluş Fuarı'nın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Bu fuarı uluslararası paydaşlarla yaptıklarını belirten Varank, şunları kaydetti:

"Küresel İnvoasyon Endeksi'nde son zamanlarda yaptığımız çalışmalarla Türkiye İhracatçılar Meclisinin görev gücü kurarak bizim Bakanlığımızla sıkı iş birliği sayesinde 10 sıra birden yükseldik. Ülkemiz, Küresel İnovasyon Endeksi'nde 41. sıraya yükseldi ki şimdiye kadar elde ettiğimiz en büyük başarı. Ben 'ülkemize hayırlı uğurlu olsun' diyorum. İnşallah bu Buluş Fuarı da yeni girişimlere kapı aralayacaktır."

Farklı coğrafyalardan buluşçu, araştırmacı ve yenilikçileri bir araya getiriyor

Açılışın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, beraberindekilerle buluşların tanıtıldığı stantları gezerek katılımcılardan bilgi aldı. Bakan Varank'a ziyaretinde TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan da eşlik etti.

2016'dan bu yana her yıl dünyanın farklı coğrafyalarından buluşçu, araştırmacı ve yenilikçileri bir araya getiren ISIF, salgın nedeniyle bir yıl aradan sonra 21-26 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜRKPATENT, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı, Avrupa Patent Ofisi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının destekleri ile hayata geçirilen fuarda, büyük çabalar sonucu ortaya çıkarılan buluşların tanıtılması, farkındalık yaratılması, halk-üretici-yatırımcı buluşmasının sağlanması hedefleniyor.


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