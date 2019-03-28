Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı belli oldu.
İstanbul
İSTANBUL
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada yarı final ilk maçları 2-3 Nisan'da, rövanş maçları ise 24-25 Nisan'da oynanacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
Yarı final ilk maçları:
2 Nisan Salı:
20.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)
3 Nisan Çarşamba:
20.00 Ümraniyespor-Akhisarspor (Stat belli değil)
Yarı final rövanş maçları
24 Nisan Çarşamba:
20.00 Akhisarspor-Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)
25 Nisan Perşembe:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.