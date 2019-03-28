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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı belli oldu.

Hilmi Sever   | 28.03.2019
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı belli oldu

İstanbul

İSTANBUL

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada yarı final ilk maçları 2-3 Nisan'da, rövanş maçları ise 24-25 Nisan'da oynanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarı final ilk maçları:

2 Nisan Salı:

20.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

3 Nisan Çarşamba:

20.00 Ümraniyespor-Akhisarspor (Stat belli değil)

Yarı final rövanş maçları

24 Nisan Çarşamba:

20.00 Akhisarspor-Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)

25 Nisan Perşembe:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

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