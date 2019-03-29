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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımını 104-90 mağlup etti.

Yunus Kaymaz   | 29.03.2019
Fenerbahçe Beko normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi

İstanbul

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımını 104-90 mağlup etti.

Milano kentindeki Mediolanum Forum'da oynanan maçın ilk çeyreğini 22-17 önde geçen Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 52-42 üstün gitti.

Üstünlüğünü ikinci yarıda da koruyan ve son çeyreğe 73-68 önde giren Fenerbahçe Beko, salondan 104-90 galip ayrıldı.

THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında çeyrek final bileti alarak organizasyon tarihinde play-off'u en erken garantileyen takım unvanına sahip olan Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibi karşısında aldığı galibiyetle de normal sezonu lider olarak bitirmeyi garantiledi.

Anadolu Efes'in rakibi Barcelona Lassa oldu

Sahasında ağırladığı Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi 95-83 yenen İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa, normal sezonu beşinci sırada tamamlamayı garantiledi ve çeyrek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Lacivert-beyazlılar, Barcelona Lassa eşleşmesinde saha avantajını daha önce elde etmişti. Normal sezonun ilk yarısında rakibine deplasmanda 15 sayıyla (80-65) kaybeden Anadolu Efes, ikinci maçı 22 sayı (92-70) farkla kazanmıştı.

Anadolu Efes, 29. hafta mücadelesinde İspanya'nın Baskonia ekibine konuk olacak.

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