Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Istanbul
Organizasyonun ilk yarı final müsabakasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. İkinci yarı final maçı ise 4 Mart Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak.
Kupada yarı final turunun rövanş müsabakaları, 21-22 Nisan'da oynanacak. Organizasyonda şampiyon ise 5 Mayıs'ta UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak karşılaşmada belli olacak.
Program
Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
4 Mart Çarşamba:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
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