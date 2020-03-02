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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Emrah Oktay   | 02.03.2020
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor

Istanbul

Organizasyonun ilk yarı final müsabakasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. İkinci yarı final maçı ise 4 Mart Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak.

Kupada yarı final turunun rövanş müsabakaları, 21-22 Nisan'da oynanacak. Organizasyonda şampiyon ise 5 Mayıs'ta UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak karşılaşmada belli olacak.

Program

Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

4 Mart Çarşamba:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)


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