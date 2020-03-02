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Spor, Futbol

Fenerbahçe Ersun Yanal'la yollarının ayrıldığını borsaya bildirdi

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı teknik direktörü Ersun Yanal ile yollarının ayrıldığını, borsaya bildirdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 02.03.2020
Fenerbahçe Ersun Yanal'la yollarının ayrıldığını borsaya bildirdi

İstanbul

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A Takımı Teknik Direktörü Ersun Yanal ile olan sözleşmesini, tarafların karşılıklı anlayışı çerçevesinde anlaşmaya vararak sona erdirmiştir." denildi.

Sarı-lacivertli kulüpten dün akşam yapılan açıklamada, teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrıldığı, Yanal'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanacak yarı final ilk maçında takımın başında son kez yer alacağı duyurulmuştu.

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