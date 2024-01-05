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Spor

Yüzme milli takım seçmeleri Edirne'de başladı

Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri, Edirne'de başladı.

Gökhan Balcı  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Yüzme milli takım seçmeleri Edirne'de başladı Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyon, açılış seremonisinin ardından 200 metre karışık yarışları gerçekleştirildi. Ardından 100 metre serbest, 50 metre kurbağalama, 200 metre kelebek, 50 metre sırtüstü ve 800 metre serbest yarışları yapıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer de yarışları izleyerek sporculara ve antrenörlerine başarı diledi.

83 kulüpten 374 sporcunun mücadele ettiği seçmeler yarın da devam edecek.

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