Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen Yeşilay Yarı Maratonu, yaklaşık bin 500 sporcunun katılımıyla 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Yeşilay Yarı Maratonu 23 Ağustos'ta yapılacak Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen Yeşilay Yarı Maratonu, yaklaşık bin 500 sporcunun katılımıyla 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, başlama noktası Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı olarak belirlenen maraton, 23 Ağustos Pazar günü 3 kategoride düzenlenecek. Maratonun 10 kilometrelik paten yarışı saat 07.55'te, 21 kilometrelik ve 10 kilometrelik maraton koşusu ise saat 08.00'de başlayacak.

Yoğun ilgi gösterilen maratonun 1360 kişilik mevcut kontenjanının dolması üzerine organizasyona katılmak isteyen sporcular için 140 kişilik ek kontenjan açılmasıyla birlikte toplam katılımcı sayısının 1500'e çıkarılması planlanıyor.

Maratonun parkuru Sepetçiler Kasrı'ndan başlayarak İstanbul'un tarihi ve simgesel noktalarından geçecek. Sporcular Eminönü, Galata Köprüsü, Karaköy, Fındıklı, Dolmabahçe, Beşiktaş, Unkapanı, Fener ve Balat güzergahlarında koşarak yeniden Sepetçiler Kasrı'ndaki bitiş noktasına ulaşacak.

Sporun birleştirici gücünden yararlanarak sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve bağımlılıklarla mücadele konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen maraton kapsamında tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılıklarına karşı mücadele ve kararlılık mesajları verilecek.

Maratona katılacak sporcuların göğüs numarası ve yarış kitleri, 21-22 Ağustos'ta 10.00-18.00 saatleri arasında Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı'nda dağıtılacak. Yarış kitinde göğüs numarası, elektronik zaman ölçüm çipi, tişört ve çanta yer alacak.

Yarışların ardından 21 kilometre ve 10 kilometre genel klasman ödül töreni saat 10.00'da, 21 kilometre masterlar ödül töreni ise saat 11.00'de Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilecek.