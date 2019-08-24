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Spor

Yasmani Copello, olimpiyat kotası aldı

Elmas Lig'in Fransa ayağında 400 metre engelli yarışını 4. sırada tamamlayan milli atlet Yasmani Copello Escobar, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti

Doga Kirmizioglu   | 24.08.2019
Yasmani Copello, olimpiyat kotası aldı

Ankara

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Elmas Lig'in 12. etabında milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 4. olarak olimpiyat kotası aldı. 

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen etapta erkekler 400 metre engellide piste çıkan Yasmani Copello Escobar, 48.47 ile sezondaki en iyi derecesine imza atarak yarışı 4. sırada tamamladı.

32 yaşındaki Küba asıllı milli atlet, bu derecesiyle Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Norveçli atlet Karsten Warholm'un 47.26 ile birinciliğe uzandığı yarışta, Fransız Ludvy Vaillant 48.30 ile ikinci, Britanya Virjin Adaları'ndan Kyron McMaster de 48.33 ile üçüncü oldu.


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