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Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2'de 2 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Finlandiya'yı 3-2 yenerek 2'de 2 yaptı.

Musa Samur   | 24.08.2019
A Milli Kadın Voleybol Takımı 2'de 2 yaptı

Ankara

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Finlandiya'yı 3-2 yenerek 2'de 2 yaptı.

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