Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, Denizli'de devam ediyor
Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen 2024 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası yarışlarının dördüncü günü tamamlandı.
Denizli
Çameli'nin 2 bin 150 rakımlı Yaylacık Dağı'nda cumartesi günü 30 ülkeden 115 sporcunun katılımıyla başlayan yarışmanın dördüncü gününde, paraşütçüler sabah erken saatlerde alana gelerek hazırlıklarını tamamladı ve uçuşlarına başladı.
Gökyüzüne birbirinden renkli paraşütleriyle havalanan yarışmacılar, belirledikleri süre havada kaldıktan sonra Burdur'un Gölhisar ilçesi Karapınar mevkisine sorunsuz şekilde iniş yaptı.
Türkiye'den 17 sporcunun katıldığı organizasyon, 10 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.
İlk 3'e giren yarışmacılara çeşitli ödüller takdim edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.