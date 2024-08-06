Dolar
33.58
Euro
36.71
Altın
2,386.03
ETH/USDT
2,517.00
BTC/USDT
56,438.00
BIST 100
9,881.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki Akka ve Nehariya arasında "askeri üs olduğu" ifade edilen bir noktaya insansız hava aracı saldırısı (İHA) düzenledi. Hayfa'dan yayındayız.
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Mutlu Demirtaştan  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, 3 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle iki kulübün disipline gönderildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'nün firari Sivas "mahrem imamı" Kayseri'de yakalandı
Atık su arıtma tesisi sayısı 1213'e ulaştı
Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde katmanlı hava savunma sistemleri ele alındı
Manisa'daki 2 orman yangını kontrol altına alındı
Afetlerin isimsiz kahramanları UMKE personeli deneyimlerini paylaştı

Benzer haberler

Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi

Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi

TFF'de bazı kurulların başkan ve üyeleri belirlendi

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dış İlişkiler Kurulu ile bir araya geldi

Beşiktaş, genç futbolcusu Badra Cisse ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, genç futbolcusu Badra Cisse ile yollarını ayırdı
Ligde 66 sezonda 6 şampiyon çıktı

Ligde 66 sezonda 6 şampiyon çıktı
UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turu eşleşmeleri belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet