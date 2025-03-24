Yağlı güreşte 2025 yılı faaliyet takvimi belli oldu
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, 2025 yılı yağlı güreş faaliyet takvimini açıkladı.
Ankara
Buna göre, üçüncüsü düzenlenecek CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, 7 etaptan oluşacak.
2025 Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk etabı, 16-18 Mayıs tarihlerinde Manavgat'ta gerçekleştirilecek. Sezon, 7-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri ile tamamlanacak.
664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri ise daha önce duyurulduğu gibi 4-6 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2025 sezonu programı şöyle:
16-18 Mayıs / Manavgat Belediyesi Yağlı Güreşleri
30 Mayıs-1 Haziran / Şahinbey Belediyesi Yağlı Güreşleri
13-15 Haziran / Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri
25-27 Temmuz / Ordu Büyükşehir Belediyesi Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri
8-10 Ağustos / Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri
22-24 Ağustos / Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri
7-9 Eylül / Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan GüreşleriAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.