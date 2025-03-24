Dolar
37.95
Euro
41.20
Altın
3,030.26
ETH/USDT
2,088.30
BTC/USDT
87,444.00
BIST 100
9,357.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Yağlı güreşte 2025 yılı faaliyet takvimi belli oldu

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, 2025 yılı yağlı güreş faaliyet takvimini açıkladı.

Halil İbrahim Avşar  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Yağlı güreşte 2025 yılı faaliyet takvimi belli oldu

Ankara

Buna göre, üçüncüsü düzenlenecek CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, 7 etaptan oluşacak.

2025 Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk etabı, 16-18 Mayıs tarihlerinde Manavgat'ta gerçekleştirilecek. Sezon, 7-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri ile tamamlanacak.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri ise daha önce duyurulduğu gibi 4-6 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2025 sezonu programı şöyle:

16-18 Mayıs / Manavgat Belediyesi Yağlı Güreşleri

30 Mayıs-1 Haziran / Şahinbey Belediyesi Yağlı Güreşleri

13-15 Haziran / Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri

25-27 Temmuz / Ordu Büyükşehir Belediyesi Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri

8-10 Ağustos / Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri

22-24 Ağustos / Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri

7-9 Eylül / Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barajlarındaki içme suyu azalan İzmir yer altı kaynaklarına yöneldi
Ramazan Bayramı tatilinde 3,5 milyon kişinin otobüslerle seyahat etmesi bekleniyor
Ardahan Göle'de termometreler gece eksi 20'yi gösterdi
Mersin'de şafak operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 91 zanlı yakalandı
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor

Benzer haberler

Yağlı güreşte 2025 yılı faaliyet takvimi belli oldu

Yağlı güreşte 2025 yılı faaliyet takvimi belli oldu

KKTC'de yağlı güreşler, Edirne'nin rol modelliğinde yeniden canlandırılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet