Alperen Şengün'ün "triple-double"ı galibiyete yetmedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Denver Nuggets'a 116-111 mağlup oldu.
İstanbul
NBA'de 8 maç oynandı. Batı Konferansı ikincisi Rockets, konuk ettiği Nuggets'a 5 sayı farkla yenildi.
Bu mağlubiyetle, Rockets'ın 9 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.
Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün 17 sayı, 14 ribaunt, 10 asist ile "triple-double" yaparken Jalen Green ise 30 sayı attı.
Nuggets'ta ise Jamal Murray, 39 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.
Thunder'dan üst üste 6. galibiyet
NBA Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 103-101 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 26 sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı.
Clippers'ta Kawhi Leonard'ın 25 sayısı ise mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Sonuçlar
Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 132-119
Miami Heat-Charlotte Hornets: 122-105
Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 116-129
Toronto Raptors-San Antonio Spurs: 89-123
Houston Rockets-Denver Nuggets: 111-116
Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 101-103
Utah Jazz-Cleveland Cavaliers: 91-120
Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 136-130Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.