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Alperen Şengün'ün "triple-double"ı galibiyete yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Denver Nuggets'a 116-111 mağlup oldu.

Fatih Erel  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Alperen Şengün'ün "triple-double"ı galibiyete yetmedi

İstanbul

NBA'de 8 maç oynandı. Batı Konferansı ikincisi Rockets, konuk ettiği Nuggets'a 5 sayı farkla yenildi.

Bu mağlubiyetle, Rockets'ın 9 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün 17 sayı, 14 ribaunt, 10 asist ile "triple-double" yaparken Jalen Green ise 30 sayı attı.

Nuggets'ta ise Jamal Murray, 39 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Thunder'dan üst üste 6. galibiyet

NBA Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 103-101 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 26 sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı.

Clippers'ta Kawhi Leonard'ın 25 sayısı ise mağlubiyeti engellemeye yetmedi.


Sonuçlar

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 132-119

Miami Heat-Charlotte Hornets: 122-105

Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 116-129

Toronto Raptors-San Antonio Spurs: 89-123

Houston Rockets-Denver Nuggets: 111-116

Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 101-103

Utah Jazz-Cleveland Cavaliers: 91-120

Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 136-130

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