Wimbledon'da Halep yarı finalde
Tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı Simona Halep, Çinli Shuai Zhang'ı 2-0 yenerek yarı finale çıktı
İstanbul
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Çinli Shuai Zhang'ı 2-0 mağlup eden Rumen Simona Halep, yarı finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının sekizinci gününde, 7 numaralı seribaşı Rumen Halep ile klasmanda 50. sırada yer alan Çinli Zhang, tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde karşılaştı.
1 numaralı kortta oynanan ve 86 dakika süren mücadeleyi 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazanan Halep, yarı finale yükselen ilk isim oldu.
Kariyerinde 2014'ten sonra ikinci kez yarı finale çıkan Halep, Elina Svitolina-Karolina Muchova maçının galibiyle eşleşecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.