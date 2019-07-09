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Spor, Futbol

Özdemir ve Orman basın toplantısı düzenleyecek

TFF Başkanı Özdemir ile Kulüpler Birliği Başkanı Orman, yarın düzenleyecekleri basın toplantısında yeni Kulüp Lisans Talimatı'yla ilgili bilgilendirme yapacak.

Erkan Tiryaki   | 09.07.2019
Özdemir ve Orman basın toplantısı düzenleyecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, yeni Kulüp Lisans Talimatı'yla ilgili yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde TFF tarafından yayımlanan Kulüp Lisans Talimatı'yla ilgili Özdemir ve Orman'ın, kamuoyuna bilgilendirme yapacağı belirtildi.

Vakfın Maslak'ta bulunan merkezinde gerçekleşen basın toplantısının saat 11.00'de başlayacağı kaydedildi.

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