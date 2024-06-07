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Spor

WADA'dan milli atlet Sultan Haydar'a "tedbir" kararı

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), doping testi numunesini "kaçırdığı" gerekçesiyle milli atlet Sultan Haydar'a "tedbir" kararı verdi.

Fatih Çakmak  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
WADA'dan milli atlet Sultan Haydar'a "tedbir" kararı

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, 2.21.27'lik derecesiyle kadınlarda Türkiye rekoru sahibi Sultan Haydar'ın bu gelişmenin ardından Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Milli sporcumuz Sultan Haydar, Etiyopya'da kamp yaptığı sırada bir doping testini kaçırdı. WADA'ya bağlı Uluslararası Atletizm Dürüstlük Birimi, bu gelişmenin ardından Avrupa Şampiyonası öncesi Sultan Haydar'a tedbir konulmasına karar verdi. Sultan Haydar, İtalya'nın başkenti Roma'da 7-12 Haziran tarihleri arasında yapılacak Büyükler Avrupa Atletizm Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı. Yasal haklar sonuna kadar kullanılacaktır ancak ne yazık ki çok önemli iki turnuvada sporcumuz yer alamayacak." ifadelerini kullandı.

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