Voleybolda erteleme maçları yarın oynanacak
Kadınlarda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Kupa Voley'de 3 erteleme maçı yapılacak.
istanbul
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu'ndaki erteleme maçları yarın oynanacak.
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasından ertelenen 2 maçın programı şöyle:
15.00 İlbank-Beşiktaş (Başkent)
17.00 Kuzeyboru-Sistem9 Yeşilyurt (Aksaray)
AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu'nda ise Sarıyer Belediyespor-Türk Hava Yolları maçı, Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda yapılacak. Karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.