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Spor

Voleybolda erteleme maçları yarın oynanacak

Kadınlarda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Kupa Voley'de 3 erteleme maçı yapılacak.

Ercan Doğan   | 24.11.2020
Voleybolda erteleme maçları yarın oynanacak

istanbul

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu'ndaki erteleme maçları yarın oynanacak.

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasından ertelenen 2 maçın programı şöyle:

15.00 İlbank-Beşiktaş (Başkent)

17.00 Kuzeyboru-Sistem9 Yeşilyurt (Aksaray)

AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu'nda ise Sarıyer Belediyespor-Türk Hava Yolları maçı, Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda yapılacak. Karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

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