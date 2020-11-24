Euro
9.34
Dolar
7.88
BIST 100
1,314.25
Altın
1,838.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk: Bundan sonraki maçlarda da şansımızın olduğunu ortaya koyduk

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki 4'üncü maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Bilal Acar   | 24.11.2020
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk: Bundan sonraki maçlarda da şansımızın olduğunu ortaya koyduk

Manchester

Teknik direktör Buruk ve Brezilyalı futbolcu Rafael Pereira, maçın oynanacağı Old Trafford Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Okan Buruk, çok önemli bir takıma karşı önemli bir stadda maça çıkacaklarını kaydederek, "İlk maçı kazanmamız bizi grupta iddialı duruma getirdi. Hem 3'üncülük hem de 2'ncilik için bundan sonraki maçlarda da şansımızın olduğunu ortaya koyduk. Bunu düşünerek maça çıkacağız." dedi.

İlk maçtaki yenilgiden sonra Manchester United'ın bu karşılaşmada daha motive olacağını söyleyen Buruk, kendilerinin de aynı motivasyonu sağlamış durumda olduklarını aktardı.

Okan Buruk, zorlu bir fikstürde 2 takımın da zorlu maçlar oynadığını, maça hazır olduklarını ve kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

Takımların ilk 11'lerde fazla değişikliğe gitmeyeceğini düşündüğünü kaydeden Buruk, ilk maçta 2 takımın da birbirine yakın futbol oynadığını ve bugün birbirini iyi tanıyan takımların karşılaşacağını ifade etti.

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Rafael Pereira ise karşılaşmanın zor geçeceğini, kendisi ve takımı adına en iyi sonucu elde etmek için mücadele edeceklerini söyledi.

Old Trafford Stadı'nda Manchester United gibi güçlü bir ekiple oynayacaklarını kaydeden Pereira, takımın motivasyonunun en üst seviyede olduğunu ve sahada en iyi mücadeleyi vereceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Aşı çalışmalarındaki olumlu haberlerle tünelin sonunda ışık görüldü
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 41 milyonu geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bini geçti
İngiltere Başbakanı Johnson yeni Kovid-19'la mücadele planını açıkladı

Benzer haberler

'Bundan sonraki maçlarda da şansımızın olduğunu ortaya koyduk'

'Bundan sonraki maçlarda da şansımızın olduğunu ortaya koyduk'

Medipol Başakşehir, Manchester United maçına hazır

Manchester United Teknik Direktörü Solskjaer: İstanbul'daki yenilgi büyük bir darbe oldu

Medipol Başakşehir kafilesi İngiltere'de

Medipol Başakşehir kafilesi İngiltere'de