Dolar
38.26
Euro
44.00
Altın
3,470.30
ETH/USDT
1,617.60
BTC/USDT
88,369.00
BIST 100
9,385.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkta, Ankara’da “Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "TBMM’nin Açılışının 105. Yıl Dönümü" ve "23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı" dolayısıyla Meclis bahçesinde düzenlenen programa katılıyor
logo
Spor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde play-off final serisi başlıyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta'nın şampiyonluk için mücadele edeceği play-off final serisinde ilk maç yarın oynanacak.

Halil İbrahim Avşar  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde play-off final serisi başlıyor

Ankara

Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda yapılacak serinin ilk karşılaşması, saat 17.00'de başlayacak.

Beş maç üzerinden oynanacak seride üç galibiyete ulaşan takım, sezonu şampiyon tamamlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Play-off final serisinin programı şöyle:

Yarın:

17.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

26 Nisan Cumartesi:

18.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)

29 Nisan Salı:

19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (Ziraat Bankkart)

2 Mayıs Cuma (Gerekirse):

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)

5 Mayıs Pazartesi (Gerekirse):

19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (Ziraat Bankkart)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem bölgesinde 23 Nisan şenliği düzenleyecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğine ilişkin paylaşım
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
İzmir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı
Almanya'da dolandırıcılık yapıp Türkiye'de yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde play-off final serisi başlıyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde play-off final serisi başlıyor

VakıfBank şampiyonluk, Fenerbahçe Medicana seriyi uzatmak için sahaya çıkıyor

Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabında ikinci maç yapılacak

Vodafone Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor

Vodafone Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor

Altekma tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına gidecek

Altekma tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına gidecek
Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçları yarın oynanacak

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçları yarın oynanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet