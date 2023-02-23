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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib ile Lübnan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ali Hamie, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenliyor. Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede incelemelerde bulunan Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un açıklama yaptığı sırada aynı alanda tekrar heyelan meydana gelmesi kameralara yansıdı. -VTR-
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Spor

Voleybol liglerinde maç programları belli oldu

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nin maç programları belli oldu.

Musa Samur   | 23.02.2023
Voleybol liglerinde maç programları belli oldu

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sultanlar Ligi'nde 18. hafta maçları 4 Mart Cumartesi günü yapılacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda 19. hafta mücadelesi ise 3 Mart Cuma günü oynanacak bir karşılaşmayla başlayacak. Ligdeki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 5 Mart Pazar günü oynanacak

Voleybol liglerinde maç programları şöyle:

Sultanlar Ligi

4 Mart Cumartesi:

14.00 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Türk Hava Yolları (Adana ASKİ)

14.00 Kuzeyboru-Bolu Belediyespor (Aksaray)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-İlbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sigorta Shop (Mimar Sinan)

15.00 Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

15.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit (Vakıfbank)

17.30 PTT-Fenerbahçe Opet (Başkent)

Efeler Ligi

3 Mart Cuma:

13.00 Halkbank-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)

5 Mart Pazar:

13.00 Cizre Belediyespor-Spor Toto (Şırnak)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD (Cengiz Göllü)

16.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel Voleybol)

16.00 Altekma-Develi Belediyespor (İzmir Atatürk)

6 Mart Pazartesi:

14.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor (TVF Başkent)

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