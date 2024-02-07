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Spor

Voleybol hakemi Nurper Özbar'a Paris 2024 Olimpiyatları daveti

Voleybol hakemi Prof. Dr. Nurper Özbar, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye'yi temsil edecek.

Musa Samur  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Voleybol hakemi Nurper Özbar'a Paris 2024 Olimpiyatları daveti

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Uluslararası Voleybol Hakemi Özbar, Fransa’da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na davet edildi.

Nurper Özbar, voleybol hakemliğinin yanı sıra Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevini de yürütüyor.

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