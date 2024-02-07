Voleybol hakemi Nurper Özbar'a Paris 2024 Olimpiyatları daveti
Voleybol hakemi Prof. Dr. Nurper Özbar, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye'yi temsil edecek.
Ankara
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Uluslararası Voleybol Hakemi Özbar, Fransa’da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na davet edildi.
Nurper Özbar, voleybol hakemliğinin yanı sıra Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevini de yürütüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.