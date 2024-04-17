Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon yarın belli olabilir
Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2-1 önde olduğu play-off final etabının 4. maçında Eczacıbaşı Dynavit'e konuk olacak.
Istanbul
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin 4. maçında Eczacıbaşı Dynavit, yarın Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.
Final serisinde 2-1 önde bulunan Fenerbahçe Opet, yarın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Eczacıbaşı Dynavit'in galip gelmesi durumunda ise final etabının 5. ve son maçı, 21 Nisan Pazar günü oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.