Dolar
32.53
Euro
34.62
Altın
2,382.37
ETH/USDT
3,082.50
BTC/USDT
63,688.00
BIST 100
9,685.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon yarın belli olabilir

Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2-1 önde olduğu play-off final etabının 4. maçında Eczacıbaşı Dynavit'e konuk olacak.

Dilek Erol  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon yarın belli olabilir

Istanbul

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin 4. maçında Eczacıbaşı Dynavit, yarın Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

Final serisinde 2-1 önde bulunan Fenerbahçe Opet, yarın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Eczacıbaşı Dynavit'in galip gelmesi durumunda ise final etabının 5. ve son maçı, 21 Nisan Pazar günü oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor
Ege'nin güneyi için fırtına uyarısı
Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine 14,5 milyon liralık destek

Benzer haberler

Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon yarın belli olabilir

Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon yarın belli olabilir

Halkbank, avantajını başkente "taşımayı" hedefliyor

Hande Baladın'ın kariyerine odaklanan "Baladın" belgeseli, bu ay vizyona girecek

İstanbul'da voleybol maçının ardından baba ve kızının darp olayıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da voleybol maçının ardından baba ve kızının darp olayıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
Sultanlar Ligi'nde play-off final etabının programı belli oldu

Sultanlar Ligi'nde play-off final etabının programı belli oldu
Voleybolda "finalistler" belli oluyor

Voleybolda "finalistler" belli oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet