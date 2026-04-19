Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank

Play-off finali beşinci maçında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek seriyi 3-2 kazanan sarı-siyahlı ekip, üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.
Emre Doğan
19 Nisan 2026•Güncelleme: 19 Nisan 2026
İstanbul
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'ya 3-2 üstünlük kuran VakıfBank, şampiyon oldu.
Sarı-siyahlı takım, play-off finali beşinci ve son maçında Fenerbahçe'yi ağırladı.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakayı 23-25, 29-27, 25-20 ve 25-19'luk setler sonucunda 3-1 kazanan VakıfBank, üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
Son şampiyonluğunu 2024'te kazanan Fenerbahçe ise art arda ikinci defa ikincilikle yetindi.
Ligde 15. şampiyonluğunu kazandı
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde 15. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.
Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan sarı-siyahlılar, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta ismini aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak değiştirildi.
Ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004 ve 2004-2005'te kupanın sahibi oldu. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.
VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Guidetti ile ligde 9, toplamda 31. şampiyonluk
VakıfBank, Giovanni Guidetti yönetiminde tüm kulvarlarda 31. şampiyonluğunu kazandı.
Sarı-siyahlı takım, 2008'den bu yana görev yapan Guidetti ile Sultanlar Ligi'nde 9. şampiyonluğunu elde etti.
İtalyan çalıştırıcı yönetiminde VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda 7 ve Şampiyonlar Kupası'nda da 5 kez mutlu sona ulaştı.
Şampiyonlar
Vodafone Sultanlar Ligi'nde geride kalan 42 sezonun şampiyonları şöyle:
Sezon
Şampiyon
1984-1985
Eczacıbaşı
1985-1986
Eczacıbaşı
1986-1987
Eczacıbaşı
1987-1988
Eczacıbaşı
1988-1989
Eczacıbaşı
1989-1990
Emlak Bankası
1990-1991
Emlak Bankası
1991-1992
VakıfBank
1992-1993
Güneş Sigorta
1993-1994
Eczacıbaşı
1994-1995
Eczacıbaşı
1995-1996
Emlak Bankası
1996-1997
VakıfBank
1997-1998
VakıfBank
1998-1999
Eczacıbaşı
1999-2000
Eczacıbaşı
2000-2001
Eczacıbaşı
2001-2002
Eczacıbaşı
2002-2003
Eczacıbaşı
2003-2004
VakıfBank Güneş Sigorta
2004-2005
VakıfBank Güneş Sigorta
2005-2006
Eczacıbaşı
2006-2007
Eczacıbaşı
2007-2008
Eczacıbaşı Zentiva
2008-2009
Fenerbahçe Acıbadem
2009-2010
Fenerbahçe Acıbadem
2010-2011
Fenerbahçe Acıbadem
2011-2012
Eczacıbaşı VitrA
2012-2013
VakıfBank
2013-2014
VakıfBank
2014-2015
Fenerbahçe Grundig
2015-2016
VakıfBank
2016-2017
Fenerbahçe
2017-2018
VakıfBank
2018-2019
VakıfBank
2019-2020
Şampiyon ilan edilmedi
2020-2021
VakıfBank
2021-2022
VakıfBank
2022-2023
Fenerbahçe Opet
2023-2024
Fenerbahçe Opet
2024-2025
VakıfBank
2025-2026
VakıfBank
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçını takip etti.
Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile izledi.
Bakan Bak, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi Şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank arasında VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi beşinci maçında, rakibini yenerek 2025-2026 sezonu şampiyonu olan VakıfBank’ı kutluyorum. Sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Medicana'yı da mücadelesinden dolayı tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum."