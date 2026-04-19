Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, 3. kez Avrupa'nın zirvesinde İspanya'da yapılan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunda sarı-lacivertliler, Türk finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 yenerek tarihinde 3. kez Avrupa'nın zirvesine çıktı

Türk finalinde ilk çeyrek, tarafların boş hücumlarıyla başladı. 3. dakikaya Fenerbahçe Opet, Allemand'ın serbest atışlardan bulduğu basketlerle 4-3 önde girdi. İki taraf da üç sayılık basketlerde başarılı olamazken Galatasaray Çağdaş Faktoring, pota altında etkili savunmasıyla ön plana çıktı. Williams'ın basketinin ardından 12-8 geriye düşen sarı-lacivertliler, mola aldı. Moladan Meesseman ile etkili dönen Fenerbahçe Opet, ilk periyodu 17-16 önde bitirdi.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunun final maçında, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet takımları İspanya'nın Zaragoza şehrindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Fenerbahçe Opet oyuncusu Iliana Rupert (sağda), rakibi Elif Bayram (solda) ile mücadele etti.

İkinci çeyrek, Türk temsilcilerinin karşılıklı 3 sayılık basketleriyle başladı. 8 sayılık seri yakalayan sarı-kırmızılı ekip, 14. dakikada skoru 27-25'e getirerek öne geçti. Boyalı alanı etkili kullanan Fenerbahçe Opet, Rupert ile sayılar bulurken ilk yarı sarı-lacivertli takımın 37-32 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Allemand'ın üç sayılık basketleriyle üçüncü periyoda iyi başlayan taraf Fenerbahçe Opet oldu. Çeyreğin ortalarında taraflar, pota altından sayı bulurken sarı-lacivertliler, 25. dakikaya 47-41 önde girdi. Williams ve Smalls ile farkı kapatmaya çalışan Galatasaray Çağdaş Faktoring'in çabası yeterli olmadı ve Fenerbahçe Opet, son çeyreğe 51-45 önde gitti.

Dördüncü periyoda Fenerbahçe Opet'in rahat başlayıp farkı açmasıyla (58-49) sarı-kırmızılılar, molaya gitti. Allemand'ın 3 sayılık atışıyla 35. dakikada sarı-lacivertli ekip, farkı çift hanelere çıkarttı: 61-49. Rahat oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, maçı 68-55 kazandı ve Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu.

Sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyonda oynadığı 16 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı.

Lige ve Avrupa'ya damga vurdu

Fenerbahçe Opet, bu sezon Türkiye ve Avrupa'da büyük başarı elde etti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni namağlup şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da mutlu sona ulaştı.

Son olarak Avrupa Ligi kupasını da müzesine götüren sarı-lacivertliler, bu sezon 4. kez kupa sevinci yaşamış oldu.

Avrupa'da 3. kupa

Fenerbahçe Opet, 7 kez final oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3. kez şampiyon oldu.

Sarı-lacivertli ekip, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üst üste 2 kez şampiyonluk ipini göğüslemişti.

2025-2026 sezonunda oynanan Türk finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 mağlup eden sarı-lacivertliler, böylece tarihinde 3. kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetindi.

Geçen sezonun yanı sıra 2021 ve 2016'daki organizasyonları 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet, 2015 ve 2012'de de 4. oldu.

Başantrenör Mendez, Avrupa'da 4. kez mutlu sona ulaştı

Fenerbahçe Opet'te İspanyol çalıştırıcı Miguel Mendez, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki 4. şampiyonluğunu yaşadı.

Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımıyla kadın basketbolunun "bir numaralı" organizasyonunda üç kez üst üste (2017-2018, 2018-2019 ve 2020-2021) şampiyon olan Mendez, 2025-2026 sezonunda da Fenerbahçe Opet'i şampiyonluğa taşıyarak 4 kez mutlu sona ulaştı.

Ayrıca Mendez'in 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa, 3 İtalya Ligi, 2 İtalya Kupası, 4 İtalya Süper Kupası, 2 İspanya Kupası ve 4 Rusya Ligi şampiyonluğunun yanı sıra sarı-lacivertliler ile yaşadığı 2 Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve birer Türkiye Kupası ile Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Türk kadın basketbolunun Avrupa'da 10. kupası

Türk kadın basketbolu, Fenerbahçe Opet'in Avrupa Ligi şampiyonluğu ile kulüpler düzeyinde Avrupa'da 10. kupasını kaldırdı.

Avrupa'da Fenerbahçe 5, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi ile ÇBK Mersin ise birer kez kupaya ulaştı.

Türk kadın basketbolunun Avrupa'da kazandığı kupalar şöyle:

Yıl Takım Kupa 2026 Fenerbahçe FIBA Avrupa Ligi 2026 ÇBK Mersin FIBA Avrupa Kupası 2024 Fenerbahçe FIBA Süper Kupa 2024 Fenerbahçe FIBA Avrupa Ligi 2023 Fenerbahçe FIBA Süper Kupa 2023 Fenerbahçe FIBA Avrupa Ligi 2018 Galatasaray FIBA Avrupa Kupası 2017 Yakın Doğu Üniversitesi FIBA Avrupa Kupası 2014 Galatasaray FIBA Avrupa Ligi 2009 Galatasaray FIBA Avrupa Kupası

Bakan Bak, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Opet'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk kulüplerinin finaline sahne olan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk kadın basketbolu ve ülkemiz adına tarihi bir gün yaşadık. İki güzide kulübümüz Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring’i kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde Avrupa'daki bir numaralı organizasyonu olan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Finali'nde gururla izledik. İspanya'nın Zaragoza şehrinde oynanan finalde, rakibini yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Opet'i kutluyorum. Finalde mücadele eden Galatasaray Çağdaş Faktoring'i de tebrik ediyorum. Bu sonuçla Türkiye, kadın basketbolunda kulüpler düzeyinde 10. Avrupa Kupası'nı kazanmış oldu. Bizlere FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşatan temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Her iki kulübümüzün başarılarının devamını diliyorum.”

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray'a tebrik

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Opet ve finalde karşılaştığı Galatasaray Çağdaş Faktoring'i kutladı.

Türkoğlu, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın zirvesinde Türkiye var! Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Opet'i kutluyorum. Finalde mücadele ederek kadın basketbolunda Avrupa'nın zirvesinde Türk derbisi izleten Galatasaray Çağdaş Faktoring'i tebrik ederim. Mücadeleleriyle sezon boyu ülkemizi gururlandıran takımlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.