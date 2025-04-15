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Galatasaray Basketbol Takım Kaptanı Göksenin Köksal, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Nymburk ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçının ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Spor

Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off finali ve 3-4 etabının programı açıklandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off finali ve 3-4 etabı maçlarının programı belli oldu.

Hüseyin Burak Demirer  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off finali ve 3-4 etabının programı açıklandı

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2024-25 sezonunun şampiyonu ve 3'üncüsünü belirleyecek seriler, 17 Nisan Perşembe günü başlayacak.

Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank arasındaki final sersinde 3 galibiyet elde eden takım, şampiyon olacak.

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Eczacıbaşı Dynavit ile Galatasaray Daikin'in karşılaşacağı play-off 3-4 etabında ise 2 galibiyete ulaşan taraf, sezonu 3'üncü tamamlayacak.

İki serinin maç programı şöyle:

Play-off finali

17 Nisan Perşembe:

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)

20 Nisan 2025 Pazar:

20.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

22 Nisan 2025 Salı:

19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

25 Nisan 2025 Cuma (Gerekirse):

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)

27 Nisan 2025 Pazar (Gerekirse):

16.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

Play-off 3-4 etabı

17 Nisan 2025 Perşembe:

16.00 Galatasaray Daikin-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel Voleybol)

20 Nisan 2025 Pazar:

15.30 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel Voleybol)

22 Nisan 2025 Salı (Gerekirse):

15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel Voleybol)

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