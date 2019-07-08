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Spor

Vedat Muric imzayı attı

Fenerbahçe'ye transfer olan Muric, 94 numaralı formasıyla poz verdi.

Hüseyin Eroğul   | 08.07.2019
Vedat Muric imzayı attı

İstanbul

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği ve 4 yıllık anlaşmaya vardığı Vedat Muric, sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'ndaki imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Damien Comolli de yer aldı.

Kulüpten paylaşılan fotoğraflarda Vedat Muric'in 94 numaralı formasıyla poz verdiği görüldü.


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