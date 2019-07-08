Vedat Muric imzayı attı
Fenerbahçe'ye transfer olan Muric, 94 numaralı formasıyla poz verdi.
İstanbul
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği ve 4 yıllık anlaşmaya vardığı Vedat Muric, sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'ndaki imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Damien Comolli de yer aldı.
Kulüpten paylaşılan fotoğraflarda Vedat Muric'in 94 numaralı formasıyla poz verdiği görüldü.
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