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Spor

PSG'de Neymar krizi

Fransız kulübü, Neymar'ın bugünkü antremana izinsiz olarak katılmadığını açıkladı.

Berad Büyük   | 08.07.2019
PSG'de Neymar krizi

Istanbul

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'de (PSG) yıldız oyuncu Neymar'ın, izinsiz olarak antrenmana katılmadığı duyuruldu.

PSG Kulübünden yapılan açıklamada, Neymar'ın bugünkü antrenmanda kulüp izni olmaksızın yer almadığı aktarıldı.

Bu durumun üzüntü ile karşılandığı ve oyuncu için gerekli disiplin işlemlerinin uygulanacağı vurgulandı.

Öte yandan, İspanyol basınında ise 27 yaşındaki yıldızın Barcelona'ya transfer olacağı için antremana katılmadığı ileri sürüldü.


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