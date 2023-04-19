Dolar
19.40
Euro
21.19
Altın
1,972.44
ETH/USDT
1,983.30
BTC/USDT
29,263.00
BIST 100
5,000.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara’da "2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuşuyor. İzmir'in Bayraklı ilçesinde kent içi ulaşımda kullanılan Büyükşehir Belediyesine ait ESHOT otobüsünün, kontrolden çıkıp duvara çarması sonucu 9 kişi yaralandı. - VTR
logo
Spor

Van'da dağcılar Mengene Dağı'na tırmandı

Van'da 3 dağcı, Başkale ilçesindeki yaklaşık 3 bin 500 rakımlı Mengene Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Hakan Sarı  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Van'da dağcılar Mengene Dağı'na tırmandı

Van

Rota Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen etkinlik kapsamında Yolmaçayır Mahallesi'nde bir araya gelen dağcılar Cüneyt Nas, Sedat Karacan ve Fatih Cingö, yaklaşık 12 saatlik tırmanışın ardından dağın zirvesine ulaştı.

Zirvede bir süre kalan, manzarayı fotoğraflayan dağcılar, daha sonra ilçe merkezine döndü.

Kulüp Başkanı Cüneyt Nas, gazetecilere, Mengene Dağı'na tırmanış rotası ve keşif yapmak için tırmandıklarını söyledi.

Van Gölü havzasındaki zirveleri görme imkanı bulduklarını ifade eden Nas, tırmanış esnasında çığ tehlikesi de atlattıklarını dile getirdi.

Dağcı Sedat Karacan ise "Mengene Dağı eşsiz bir doğaya sahip. Çok zorlu bir tırmanışı var fakat doğasıyla kendine hayran bırakıyor. Keşif amaçlı tırmandık. Yaklaşık 12 saatte zirveye ulaşabildik. İki mevsimi bir arada yaşadık. Tırmanış esnasında ovada bahar havası hakimken zirvede sert kış şartlarıyla karşılaştık. Çok güzel bir deneyimdi." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı
Depremde çöken binayla ilgili "donatılar sağlamdı" savunması bilirkişi raporuyla çelişti
Yeraltı su seviyesindeki düşüşler obrukların oluşum şeklini de değiştiriyor
İBB'nin zemine yerleştirdiği cami figürlü levhalar tepki çekti
Malatya'nın bulanık akan kaynak suyunun bayramdan sonra berraklaşması bekleniyor

Benzer haberler

Van'da dağcılar Mengene Dağı'na tırmandı

Van'da dağcılar Mengene Dağı'na tırmandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet