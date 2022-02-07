Dolar
13.56
Euro
15.48
Altın
1,811.59
ETH/USDT
3,058.10
BTC/USDT
42,368.00
BIST 100
1,924.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Açılış Töreni”nde konuşuyor.
logo
Yaşam

'Anadolu Parsı' olmayı hedefleyen kadın dağcı 50. tırmanışını Kırşehir'de yaptı

Türkiye'nin 81 ilinin en yüksek zirvelerine tek başına tırmanıp "Anadolu Parsı" unvanı almak için yola çıkan kadın dağcı Melek Kıyı Aydın, 50'nci tırmanışını Kırşehir'in Baranlı Dağı'na gerçekleştirdi.

Abdullah Yıldız   | 07.02.2022
'Anadolu Parsı' olmayı hedefleyen kadın dağcı 50. tırmanışını Kırşehir'de yaptı Fotoğraf: Serkan Güner/ AA

Kırşehir

Kırşehir'e gelen Aydın, Kırşehir Doğa Sporları ve Trekking Kulübü Başkanı Hikmet Gözübüyük'ün rehberliğinde Cacabey Meydanı, Cacabey Medresesi, halk ozanı Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın mezarları ile bazı tarihi mekanları gezdi.

Meydanda gazetecilere açıklamada bulunan Aydın, 10 yıldır dağcılık yaptığını, 5 senedir de profesyonel olarak tırmanış gerçekleştirdiğini söyledi.

Son 2 yıldır ise "Anadolu Parsı" unvanı alma yolunda 81 ilde 81 zirve tırmanışı için çalıştığını belirten Aydın, "Türkiye'de kadın olarak tekim. Burada 50'nci zirvemi yapacağım. Kırşehir'de Baranlı Dağı'na tırmanacağım. İnşallah bu sene bitirmeyi düşünüyorum. Finali Karadeniz'de, kendi memleketimde yapmayı düşünüyorum. Tırmanışlar her zaman keyifli oluyor. Kış ve yaz tırmanışları oluyor. Güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum." dedi.

Aydın, daha sonra Kırşehir Doğa Sporları ve Trekking Kulübü Başkanı Hikmet Gözübüyük ve diğer dağcılarla Baranlı Dağı'na tırmanmak üzere Kaman ilçesine bağlı Ömerhacılı köyüne gitti.

Kuş Kalesi'nden itibaren dağın güneydoğu sırtından tırmanışına başlayan Aydın, karlı Baranlı Dağı'ndaki zorlu etkinliğini yaklaşık 5 saatte tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aşısız ve eksik dozlu 50 yaş üstüne 'Omicron' uyarısı
TURKOVAC'ın Ankara'da uygulandığı hastane sayısı 5'e yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 902 bini geçti
Türkiye'de 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi
Kovid-19 testi 14 aydır pozitif çıkan Muzaffer Kayasan'dan aşı çağrısı

Benzer haberler

Ünlü dağcı Tunç Fındık, sporcularla Murat Kanyonu'ndaki buz sarkıtlarına tırmandı

Ünlü dağcı Tunç Fındık, sporcularla Murat Kanyonu'ndaki buz sarkıtlarına tırmandı

'Anadolu Parsı' olmayı hedefleyen kadın dağcı 50. tırmanışını Kırşehir'de yaptı

Çocukken başladığı bilek güreşinde şampiyonluklara koşuyor

Kırşehir ve Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Kırşehir ve Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
Lastik seçimi kış koşullarında sürüş güvenliğini etkiliyor

Lastik seçimi kış koşullarında sürüş güvenliğini etkiliyor
Eteklerine başkent kurulu tırmanış rotası: Masa Dağı

Eteklerine başkent kurulu tırmanış rotası: Masa Dağı