Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.39
Dolar
5.67
BIST 100
98,504.98
Altın
1,299.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

VakıfBank final bileti için İtalya'da

Sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında yarın Igor Gorgonzola'ya konuk olacak.

Hilmi Sever   | 09.04.2019
VakıfBank final bileti için İtalya'da

İstanbul

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Novara şehrindeki Pala Igor Gorgonzola'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

Organizasyonun son şampiyonu konumundaki VakıfBank, serinin ilk maçını sahasında 3-0 kaybederken, İtalya deplasmanında final biletini almaya çalışacak.

Sarı-siyahlı ekibin finale yükselebilmesi için, maçı 3-0 veya 3-1 kazanıp, rakibine altın sette de üstünlük kurması gerekiyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya yeni bir iç savaşa sürükleniyor
Suud medyasının kronikleşen Türk düşmanlığı
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir
Suudilerin nükleer hevesi
GÖRÜŞ - ABD Venezuela’yı öldürüyor

Benzer haberler

Galatasaray HDI Sigorta yarı finale yükseldi

Galatasaray HDI Sigorta yarı finale yükseldi

Galatasaray Avrupa'da 7. kupanın peşinde