Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yapılacak
Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı yapılacak.
İstanbul
Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı 10 Nisan Çarşamba günü yapılacak.
Türk Telekom Stadı'nda Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Toplantıda kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında görüşmeler yapılacak.
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