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Spor

Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yapılacak

Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı yapılacak.

Hilmi Sever   | 09.04.2019
Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yapılacak

İstanbul

Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı 10 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

Türk Telekom Stadı'nda Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

Toplantıda kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında görüşmeler yapılacak.


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