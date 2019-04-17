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Spor

Umut Camkıran şampiyonluk için ringe çıkıyor

Avrupa Boks Birliği şampiyonluk kemer maçında Umut Camkıran, Kosova asıllı İsviçreli boksör Arnold Gjergjaj ile 19 Nisan Cuma günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Hilmi Sever   | 17.04.2019
Umut Camkıran şampiyonluk için ringe çıkıyor

Istanbul

İSTANBUL

Avrupa Boks Birliği (EBU) ağır sıklet şampiyonluk kemer maçında Umut Camkıran, Kosova asıllı İsviçreli boksör Arnold Gjergjaj ile 19 Nisan Cuma günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. 

Ataşehir'deki Silence Convention Center'deki karşılaşma DMAX'ten de canlı olarak yayınlanacak. Mücadelenin basın toplantısı ve tartısı yarın saat 15.00'te karşılaşmanın yapılacağı salonda olacak.

Umut Camkıran bu maçı kazanması halinde hem EBU External kemerinin sahibi olacak hem de dünya sıralamasında ilk 50 arasına adını yazdıracak.

Alman ve Türk boks federasyonlarının gözetiminde gerçekleştirilecek organizasyonda Umut Camkıran'ın dışında 3 Türk boksör daha ringe çıkacak. Seyda Keser, Mert Yıldırım ve Tarık Sözer de mücadele edecek. 

Müsabaka programı:

Umut Camkıran-Arnold Gjergjaj (İsviçre) / EBU Ağır Sıklet External Unvan Maçı

Seyda Keser-David Vicena (Çekya)

Mert Yıldırım-Istvan Zeller (Macaristan)

Tarık Sözer-Giorgi Giniashivili (Gürcistan)

Anatoli Muratov (Kazakistan)-Edwin Palacios (Nikaragua)

Mensur Dedic (Bosna Hersek)-Muhammed Ali Durmaz (Almanya)

Ramal Amanov (Azerbaycan)-Sayed Mizamul Hashimi (Afganistan)

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