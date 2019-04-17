'Sporu daha da yaygınlaştıracağız'
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun çok önemli bir araç ve olgu olduğunu belirterek, "Sporu daha da yaygınlaştıracağız." dedi.
Ankara
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Taha Akgül Spor Kompleksi'nde düzenlenen Ankara İmam Hatip Okulları Arası Spor Oyunları Ödül Töreni'nde yaptığı koruşmada imam hatipli gençlerin bu ülkenin ve milletin umudu olduğunu söyledi.
İmam hatip mezunu ağabeyleri olarak imam hatipli gençlerle bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Kasapoğlu, "Bir takım şer odaklarının kurulduğundan beri tüm engellemelerine, imam hatip okularının önünü kesmek istemelerine rağmen bugün Rabbimize şükretme makamındayız. İmam hatiplerin bugünlere gelmesinde emeği olan tüm büyüklerimize öncelikle de imam hatip mezunu sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son 17 yıldır pek çok alanda devrimler gerçekleştirdiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Eğitim bu alanların en büyüklerinden biri. Cumhurbaşkanımız, tüm eğitim müesseselerine olduğu gibi imam hatiplere özel ihtimam gösterdi, önünü açtı. Kendisine şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Gençlere, "Sizler Türkiye'nin umudusunuz, yarınlarısınız." diye seslenen Kasapoğlu, söyle devam etti:
"İnşallah yarınların Türkiye'sini daha güçlü kılmak, mazlumların, zulme uğramışların umudu olmak için daha çok çalışacağız, daha çok gayret göstereceğiz. Ülkemizi, milletimizi, insanlığı daha güzel yarınlarda buluşturacağız. Spor çok önemli bir araç ve olgu. Sporu yaygınlaştıracağız. Anaokullarımızdan başlamak üzere, tüm okullarımızda sporu bir kültür haline getirmek için diğer kurumlarımızla tüm imkanlarımızı sizlerin önüne sereceğiz. Tüm okullarımızda, imam hatiplerimizde, fen liselerimizde şampiyon sporcular yetiştireceğiz ve şampiyon takımlar çıkaracağız."
Kasapoğlu, İmam Hatip Okulları Arası Spor Oyunları'nı 81 ile yayacakları müjdesini verdi.
Oyunları gerçekleştiren, katılan, kazanan ve mücadele edenleri kutlayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"Bundan sonraki süreçte İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirdiğimiz bu oyunlarımızı 81 ile yayarak daha kurumsal daha yaygın bir organizasyon haline getirceğimizin de müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem zihnen hem de bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmeye kararlıyız."
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasının ardından başarılı öğrencilere kupa ve madalyalarını verdi.
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