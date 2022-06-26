Dolar
16.88
Euro
17.79
Altın
1,827.35
ETH/USDT
1,227.00
BTC/USDT
21,379.00
BIST 100
2,554.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

"Uluslararası Levent Vadisi Dağ Bisiklet Yarışı" Malatya'da başladı

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Levent Vadisi'nde düzenlenen "Uluslararası Levent Vadisi MTB CUP C2 Dağ Bisiklet Yarışı" başladı.

Okan Coşkun   | 26.06.2022
"Uluslararası Levent Vadisi Dağ Bisiklet Yarışı" Malatya'da başladı Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Malatya

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Akçadağ Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon için Türkiye'nin 37 ilinin yanı sıra Yunanistan ve İran'dan gelen 134 sporcu, ABD'deki Büyük Kanyon'a benzetilen Levent Vadisi'nde buluştu.

Her bir turu yaklaşık 12 dakika süren 4 kilometrelik parkurda, sporcular derece elde etmek ter döküyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Furkan Apak, AA muhabirine, bisikletseverlerin yarışa yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Uluslararası düzeyde bir yarış düzenlediklerini aktaran Apak, "Parkur uzunluğu 4 bin metre. Uluslararası C2 dediğimiz orta zorlukta bir yarışma. Ortalama bir tur için bir sporcu 11-12 dakikada parkuru bitirebiliyor. Sporcular için rakım ve irtifa önemli bu nedenle Levent Vadisi'ni seçtik. Önümüzdeki yıl başarabilirsek C1 kategorisinde yarış almayı planlıyoruz." dedi.

Akçadağ Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Menge de düzenlenen yarıştan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Levent Vadisi'nin birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığına değinen Menge, "3 ülkeden katılımcılarımız var. 65 milyon yıllık bir vadide bulunuyoruz. İnşallah ileriki yıllarda katılım daha da artacak. Yarışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı
Karabük'te sağanak etkili oluyor
Diyarbakır annelerinden Panay: 10 yıldır oğlumdan haber alamadım
Marmaris'teki orman yangınında görev alan "alev savaşçıları" yaşadıklarını anlattı
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirecek gurbetçilerin sınır kapılarından girişleri arttı

Benzer haberler

Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Aziz Ayboğa seçildi

Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Aziz Ayboğa seçildi

"Uluslararası Levent Vadisi Dağ Bisiklet Yarışı" Malatya'da başladı

Bilek güreşinde dünya şampiyonu olan paralimpik sporcu, atletizmde başarı istiyor

Bakan Çavuşoğlu: Milletimizin güvenliği söz konusu olduğunda verecek tavizimiz yok

Bakan Çavuşoğlu: Milletimizin güvenliği söz konusu olduğunda verecek tavizimiz yok
Türkiye Bisiklet Şampiyonası Gaziantep'te başladı

Türkiye Bisiklet Şampiyonası Gaziantep'te başladı
Dağ bisikleti sporcuları Erzurum'daki yarışlar öncesi ısınma sürüşü yaptı

Dağ bisikleti sporcuları Erzurum'daki yarışlar öncesi ısınma sürüşü yaptı