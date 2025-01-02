Dolar
35.31
Euro
36.46
Altın
2,646.33
ETH/USDT
3,473.00
BTC/USDT
96,700.00
BIST 100
9,899.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 5 Ocak'ta koşulacak

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında bu yıl 15. kez organize edilen Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 5 Ocak'ta düzenlenecek.

Eren Bozkurt  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 5 Ocak'ta koşulacak

Adana

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Valilik ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilecek 21 kilometrelik yarı maraton, Fuzuli Caddesi'nde başlayacak.

Merkez Park'ta son bulacak organizasyona, 89'u yabancı 3 bin 795 kişi katılacak ve dereceye girenlere toplamda 1 milyon 87 bin lira ödül dağıtılacak.

Organizasyon kapsamında 10 kilometre, halk ve çocuk koşuları da yapılacak.

Zeydan Karalar: "Festival havasında geçecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, 2018'de Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda 882 sporcunun yer aldığını söyledi.

Katılımcı sayısının artmasından mutluluk duyduklarını belirten Karalar, "Çok güzel bir koşu olacak, festival havasında geçecek. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Ruth Jebet de koşacak. Her sene üstüne koyarak gidiyoruz. 5 Ocak her yönüyle çok önemli bir spor etkinliği." dedi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar da Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen organizasyonun önemli olduğunu vurguladı.

Etkinliğin 2025'in ilk yarı maratonu olacağını dile getiren Çintimar, koşuda yer alacak sporculara başarı diledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Adana İl Temsilcisi Serdal Kadıoğlu da 76 hakemin görev yapacağı 5 Ocak'taki organizasyonda sporcuların, kentin tarihi mekanlarından geçerek bitiş çizgisine ulaşacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail, Lübnan'ın güneyinde ilk kez karadan saldırdığı beldede bir evi bombaladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Regaip Kandili mesajı
Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
Adalet Bakanı Tunç: Yargı sistemini daha da ileriye taşımak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz
Son bir haftada 49 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 5 Ocak'ta koşulacak

Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 5 Ocak'ta koşulacak

Adana'da damağı delinen kedi, sentetik liflerden yapılan protez damakla sağlığına kavuştu

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Adana'da kar yağışı etkili oluyor

Adana'da kar yağışı etkili oluyor
Adana'da ortaokul öğrencileri, okullarında sebze yetiştirip tavuk besliyor

Adana'da ortaokul öğrencileri, okullarında sebze yetiştirip tavuk besliyor
İzmir merkezli 4 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli 4 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet