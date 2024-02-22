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Trabzonspor’un yeni transferi Thomas Meunier, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
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Spor

Uğurcan Çakır'dan taraftarlara imzalı eldiven

Trabzonspor Futbol Takımı Kaptanı Uğurcan Çakır, taraftarlara kendi kullandığı kaleci eldivenlerini imzalayarak hediye edecek.

Dilek Erol  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
Uğurcan Çakır'dan taraftarlara imzalı eldiven

istanbul

Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com'dan yapılan açıklamaya göre, 9,5 yıldır bordo-mavili formayı giyen file bekçisinin imzalı eldivenlerini, sadece Türkiye'deki değil, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Trabzonspor Fan Token (TRA) sahibi taraftarlar da kazanabilecek.

Bordo-mavili kulübün bazı kararlarına oy kullanarak katılım sağlayan TRA sahibi taraftarlar, geçen sezon Papara Park'ta gerçek bir futbol maçı deneyimi yaşamış, bu dönemin başında da Nicolas Pepe'nin forma numarasını belirlemişti.

Dünya genelinde 100'den fazla ülkeden "Socios.com" uygulamasını indirerek TRA alan bordo-mavili taraftarlar, takımları ile olan etkileşimlerinde geçen sezon Roma, Atletico Madrid gibi dünyanın önde gelen kulüplerini geride bırakmıştı.

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