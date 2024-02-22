Futbolda 2024-2025 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi.
Süper Lig ve 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos, TFF 2. Lig ise 31 Ağustos ve 1 Eylül'de yapılacak müsabakalarla başlayacak.
TFF 3. Lig'in başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.