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Spor

UEFA'dan Türkiye'ye 25 bin avro para cezası

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın Lüksemburg ile oynadığı maçta sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle para cezası verdi.

Yunus Kaymaz   | 21.10.2022
UEFA'dan Türkiye'ye 25 bin avro para cezası

İstanbul

Yapılan açıklamada, eylül ayında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Türkiye-Lüksemburg maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle ev sahibi ülkeye 25 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.

Türkiye'ye verilen kısmi tribün kapama cezası ise iki yıl süreyle ertelendi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5'inci maçında karşılaştığı Lüksemburg ile 3-3 berabere kalmıştı.


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