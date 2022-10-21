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Spor

Güreşte dünya şampiyonasında 4 yıl sonra Nesrin Baş ile gelen altın

Beşiktaşlı milli güreşçi Nesrin Baş, daha önce Türk sporcuların 2 kez kazanma başarısı gösterdiği 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası altın madalyasını, 4 yıl sonra İspanya'da elde etti.

Murat Kaya   | 21.10.2022
Güreşte dünya şampiyonasında 4 yıl sonra Nesrin Baş ile gelen altın

Istanbul

İspanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kilo finalinde Japon Naruha Matsuyuki ile karşılaşan ve rakibini 8-0 yenerek altın madalya kazanan Nesrin Baş, bu organizasyonda, kadınlardaki 4 yıllık şanssızlığı da kırmış oldu.

Beşiktaş Kulübü sporcusu 20 yaşındaki güreşçi, 2018'den sonra 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda finale yükselen ve madalya kazanan ilk milli sporcu olmayı başardı.

"Asla pes etmedim"

Şampiyonluğuyla ilgili konuşan genç güreşçi, "Yeri geldi sakatlandım, ağladım ama asla pes etmedim. Bir sürü olumsuzluklar yaşadım ve her seferinde daha çok çalıştım, başarıyı daha çok istedim. Ve sonunda hayallerimi gerçekleştirdim." dedi.

Nesrin Baş, "Beni bu yolda yalnız bırakmayan başta ailem olmak üzere, her zaman yanımızda olarak bizi destekleyen kulübümüz Beşiktaş'a, benimle bu yolda ter dökerek dualarını esirgemeyen arkadaşlarıma, hocalarıma teşekkür ederim. Emeklerine ve yüreklerine sağlık. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Aynı organizasyonda, 2017 yılında Evin Demirhan ve 2018 yılında da Buse Tosun altın madalya kazanmıştı.

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