UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev
UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, Kazakistan ile Belarus takımları arasında 7 Eylül Pazartesi günü oynanacak UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
İstanbul
UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, Kazakistan ile Belarus takımları arasında 7 Eylül Pazartesi günü oynanacak UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın Almatı şehrindeki Almatı Ortalyk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.