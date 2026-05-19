UEFA Avrupa Ligi'nde 683 milyon 875 bin avroluk final UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İstanbul'da karşılaşacak Alman ekibi Freiburg ile İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın UEFA listesinde yer alan futbolcularının toplam değeri, 683 milyon 875 bin avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Freiburg'un kadro değeri 191 milyon 375 bin, Aston Villa'nın ise kadro değeri 492 milyon 500 bin avro.

İngiliz orta saha oyuncusu Morgan Rogers, 80 milyon avroyla Aston Villa'nın en pahalı oyuncusu olurken, 35 milyon avroluk değere sahip 20 yaşındaki Johan Manzambi ise Freiburg'un en yüksek bedelli ismi olarak öne çıkıyor.

Freiburg'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (Avro) Johan Manzambi 35 milyon Noah Atubolu 20 milyon Yuito Suzuki 18 milyon Philipp Lienhart 12 milyon Patrick Osterhage 12 milyon Philipp Treu 10 milyon Bruno Ogbus 10 milyon Igor Matanovic 10 milyon Maximilian Eggestein 10 milyon Cyriaque Irie 8 milyon Niklas Beste 7 milyon Matthias Ginter 6 milyon Jordy Makengo 6 milyon Derry Scherhant 6 milyon Max Rosenfelder 6 milyon Vincenzo Grifo 5 milyon Lucas Höler 3 milyon Christian Günter 2 milyon Lukas Kübler 1 milyon 500 bin Florian Müller 1 milyon 200 bin Anthony Jung 700 bin Maximilian Philipp 600 bin Nicolas Höfler 500 bin Jannik Huth 400 bin Fabian Rüdlin 250 bin Mateo Zelic 125 bin Daniel-Kofi Kyereh 100 bin Toplam 191 milyon 375 bin

Aston Villa'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle: