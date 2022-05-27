Dolar
16.40
Euro
17.56
Altın
1,858.58
ETH/USDT
1,769.60
BTC/USDT
28,890.00
BIST 100
2,464.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Üç ayda Türkiye şampiyonu olan görme engelli atletin hedefi milli forma

Ağrı'da üç ay önce başladığı atletizmde Türkiye şampiyonu olan görme engelli üniversite öğrencisi atlet Agit Günay, milli takıma seçilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Abdullah Söylemez   | 27.05.2022
Üç ayda Türkiye şampiyonu olan görme engelli atletin hedefi milli forma

Ağrı

Bitlis'te dünyaya gelen ve doğuştan göz bebeği oynaması sonucu görme kaybı yaşayan 18 yaşındaki Agit Günay, geçen sene Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) parkurundaki elemeleri birinci olarak tamamlayıp üniversitenin antrenörlük bölümünü kazandı.

Eğitiminin yanı sıra sporla da iç içe yaşayan Günay, bir süre önce atletizmde Türkiye Görme Engeliler Spor Federasyonu (GESF) tarafından 14-15 Mayıs tarihlerinde Mersin’de düzenlenen "Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası"na katıldı. Günay, yaklaşık 3 ay önce başladığı bu sporda ilk defa katıldığı müsabakalarda 5 bin ve 1500 metrede rakiplerini geride bırakarak her iki kategoride de Türkiye şampiyonu oldu.

Madalyalarıyla kente dönen Günay, antrenörü Burhan Boztepe eşliğinde yeni madalyalar kazanmak ve milli takıma seçilmek için antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.

Günay, azmi ve başarısıyla çevresindekilere de örnek oluyor.

"3 aylık bir çalışmayla yarışmalara katıldım"

Agit Günay, AA muhabirine, kısa sürede başarılı sonuçlar elde etmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Milli takıma seçilme hedefiyle yarışmalara hazırlandığını belirten Günay, şunları kaydetti:

"BESYO'yu kazandıktan sonra atletizmle tanıştım. Bu dalda milli sporcu olmak için atletizme başladım. İlk defa Mersin'de müsabakalara katıldım ve her 2 yarışmada da birinci oldum. Görme engelliler kategorisinde yarıştım. İlk defa katıldığım yarışmalarda birinci oldum ve bundan dolayı çok mutluyum. Doğuştan yüzde 65 görme engelliyim. Göz bebeklerimin oynaması sonucu görme kaybım var. 3 aylık bir çalışmayla yarışmalara katıldım."

Partneri Ali Demir'i örnek aldığını ifade eden Günay, desteklerinden dolayı Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile antrenörü Boztepe'ye teşekkür etti.

Hem eğitimine devam ettiğini hem de çok yoğun antrenman yaptığını anlatan Günay, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye rekorlarını kırmayı hedefliyorum. Sporla uğraşmadan önce bu kadar aktivitem yoktu. Spor sayesinde birçok aktiviteyle ilgilenmeye başladım. Sporda çok eğleniyorum. Koşarken çok az görüyorum ve ilerledikçe önümü görebiliyorum. Uzun mesafeleri göremiyorum. Bedensel veya görme engelli olsun, herkesin sporla ilgilenmesini istiyorum, herkes spor yapabilir."

Günay, hiçbir şeyin spor yapmaya engel olmadığını, sporla engellerin aşılabildiğini belirterek, "Günlük 20 kilometre koşuyorum. Aynı zamanda sürat koşusu da yapıyorum. Spor çok eğlenceli." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Kore'de milyonlarca yüksek ateş vakasına karşın 69 kişinin öldüğü duyuruldu
Dünya Bankasından Türkiye'ye 500 milyon dolarlık Kovid-19 finansman desteği
Japonya'da Kovid-19 aşısının 4'üncü dozu uygulanmaya başladı
Türkiye'de 1310 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 1260 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Üç ayda Türkiye şampiyonu olan görme engelli atletin hedefi milli forma

Üç ayda Türkiye şampiyonu olan görme engelli atletin hedefi milli forma

Ağrı ve Kars'ın yüksek noktaları mayısın son günlerinde beyaza büründü

Iğdır'dan Ağrı yaylalarına göçerlerin yolculuğu başladı

Balık Gölü kar sularıyla doldu

Balık Gölü kar sularıyla doldu
Ağrı'da baharda etkili olan kar dağları ve köyleri beyaza bürüdü

Ağrı'da baharda etkili olan kar dağları ve köyleri beyaza bürüdü
Ağrı'daki menderesler bahar renklerine büründü

Ağrı'daki menderesler bahar renklerine büründü