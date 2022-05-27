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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi sona erdi

Teknik direktör Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını bildirdi.

Ercan Doğan, Serdal Kalaycı   | 27.05.2022
Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi sona erdi

İstanbul

Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibarıyla başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Fatih Karagümrük Kulübünden teşekkür mesajı

Fatih Karagümrük Kulübünün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Teknik direktörümüz Sayın Volkan Demirel’e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinin daha büyük başarılarla dolu olmasını dileriz." denildi.

Demirel, Fatih Karagümrük'le yollarının ayrılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda görevinin sona erdiğini duyurmuştu.

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de Volkan Demirel yönetiminde 2021-2022 sezonunu 57 puanla 8'inci sırada tamamlamıştı.

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