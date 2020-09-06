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Spor

Türkiye UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile berabere kaldı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ikinci maçında Sırbistan ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Kayhan Gül   | 06.09.2020
Türkiye UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile berabere kaldı Fotoğraf: Mustafa Öztürk/AA

Belgrad

Sırbistan - Türkiye

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi, 3. Grup ikinci maçında Belgrad’ın Rajko Mitic Stadı’nda Sırbistan ile karşılaştı. Bir pozisyonda milli kaleci Mert Günok topa sahip oldu. ( Mustafa Öztürk - Anadolu Ajansı )

16. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mahmut Tekdemir topu kafayla arka direğe gönderdi. Ozan Kabak'ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

19. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışında çektiği sert şutta kaleci Rajkovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada sol kanattan gelişen hızlı Sırbistan atağında Radonjic'in, sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Çağlar Söyüncü'den döndü. Ardından topla buluşan Kostic'in şutunda meşin yuvarlağı Çağlar Söyüncü uzaklaştırdı.

45. dakikada sağ kanattan Çağlar Söyüncü'nün ayağının kayması sonucunda topla buluşan Tadic, pasını ceza sahası içindeki Aleksandar Mitrovic'e attı. Mitrovic'in yakın mesafeden çektiği şutta kaleci Mert Günok topu kornere çelmeyi başardı.

49. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Kolarov ile girdiği ikili mücadelede Nazım Sangare yerde kaldı. Maçın hakemi Aleksei Kulbakov, Kolarov'u ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

65. dakikada Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Rajkovic meşin yuvarlağı kontrol etti.

75. dakikada Ozan Tufan'ın pasında topu kontrol eden Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

78. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan ceza sahasına ortasında Yusuf Yazıcı'nın uygun durumda yakın mesafeden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

86. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kenan Karaman'ın yerden şutunda kaleci Rajkovic meşin yuvarlağı kontrol etti.

Sırbistan-Türkiye maçı golsüz tamamlandı.

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