Dolar
38.00
Euro
41.54
Altın
3,037.34
ETH/USDT
1,590.40
BTC/USDT
79,173.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Sırbistan'da zirvede yer aldı

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Uluslararası Sırbistan Açık Turnuvası'nda 7'si altın toplam 13 madalya kazanarak genel klasmanda birinci oldu.

Halil İbrahim Avşar  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Türkiye Tekvando Milli Takımı, Sırbistan'da zirvede yer aldı

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcular, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen ve dünya ile olimpik sıralamaya puan veren turnuvada 7 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya aldı. Milliler, bu sonuçla takım halinde turnuvayı zirvede tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Sırbistan'da güzel sonuçlar aldık. Takım halinde zirveye çıktık. Bu ülkemizin başarısıdır. Dünya Şampiyonası öncesi önemli bir virajı döndük. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Tüm antrenörlerimiz ve sporcularımız ile emek verenleri kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Madalya kazanan milli tekvandocular şunlar:

Altın: Furkan Ubeyde Çamoğlu (54 kilo), Yusuf Badem (58 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (63 kilo), Yiğithan Kılıç (80 kilo), Enbiya Taha Biçer (+87 kilo), Emine Gögebakan (46 kilo), Merve Dinçel Kavurat (53 kilo)

Gümüş: Elif Sude Akgül (49 kilo)

Bronz: Berkay Erer (68 kilo), Hüseyin Berat Demircioğlu (+87 kilo), Zeynep Taşkın (53 kilo), İkra Kayır (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Kaan Ketenci hakkındaki savcılığın sevk yazısına ulaşıldı
Bursa Deniz Otobüsleri feribotunun makine dairesinde çıkan yangın söndürüldü
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Kaan Ketenci tutuklandı
Yoldan çıkan ve devrilmemesi için traktörlere bağlanan midibüsteki 23 kişi kurtarıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Daha adil, kapsayıcı ve işlevsel bir küresel sistemi kurmak tabii ki mümkündür

Benzer haberler

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Sırbistan'da zirvede yer aldı

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Sırbistan'da zirvede yer aldı

Milli tekvandocu Ahsen Şengün başarılarına dünya şampiyonluğunu eklemek istiyor

Tekvandoyu sevdirmek için çocuklarıyla takım arkadaşı oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet