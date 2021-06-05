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Spor

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası yarışları başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ilk ayak yarışları, Kocaeli'de başladı.

Kadir Yıldız   | 05.06.2021
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası yarışları başladı

Kocaeli

Kartepe Motocross ve ATV Parkuru'nda gerçekleştirilen şampiyona, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kartepe Motosiklet Kulübünce organize ediliyor.

Şampiyonaya, süper enduro GP, prestij, usta, hobi, genç, veteran ve kadın sınıflarında 67 sporcu katılıyor.

İlk ayağı sıralama antrenmanlarıyla başlayan şampiyonanın yarınki final yarışlarında ise sporcular, ekstrem parkurda hem engel hem de rakipleriyle mücadele edecek.

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