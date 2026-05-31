Türkiye ile Kuzey Makedonya 9. randevuda Türkiye ile Kuzey Makedonya, yarınki hazırlık maçıyla 9'uncu kez karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

İki ülke A milli futbol takımları, 4'ü Makedonya'da, 3'ü Türkiye'de, 1'i tarafsız sahada, 4'ü resmi, 4'ü özel 8 maç yaptı. Bu karşılaşmaların 5'ini kazanan Türkiye, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Makedonya'ya 8 maçta 14 gol atan milliler, kalesindeki 9 gole engel olamadı.

Milli takım, rakibiyle deplasmandaki 4 maçtan 3'ünü kazanırken kalesinde gördüğü 2 gole, 6 golle karşılık verdi. Ay-yıldızlı ekip, Türkiye'de oynanan 3 maçta ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

Son maç 9 sene önce

İki takım arasındaki son karşılaşma 9 sene önce oynandı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki milli takımın Üsküp'teki hazırlık maçı, golsüz eşitlikle sona erdi.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında maçları ve sonuçlar şöyle:

Tarih Organizasyon Skor 31 Ağustos 1994 Özel maç 2 - 0 30 Ağustos 1995 Özel maç 2 - 1 28 Mart 2001 2002 Dünya Kupası Elemeleri 2 - 1 6 Haziran 2001 2002 Dünya Kupası Elemeleri 3 - 3 12 Ekim 2002 2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2 - 1 11 Haziran 2003 2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3 - 2 4 Haziran 2006 Özel maç 0 - 1 6 Haziran 2017 Özel maç 0 - 0

Not: Tablonun skor bölümünde ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.