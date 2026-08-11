Türkiye, Dünya Jujitsu Şampiyonası'ndan 4 madalya kazandı

Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre Abu Dabi'de düzenlenen organizasyonda, 29 ülkeden 686 sporcu mücadele ederken Türkiye, şampiyonada gençler ve büyükler kategorisinde 20 sporcuyla madalya aradı.

Uluslararası Jujitsu Federasyonu (JJIF) tarafından gerçekleştirilen şampiyonada kadınlarda Deren Balım Çilingir, iki farklı kategoride gümüş ve bronz madalya kazanırken, Zehra Aktaş ile Sude Nas Çavutlu da gümüş madalyanın sahibi oldu.

