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Spor

Türkiye dün en çok derbiyi izledi

Televizyonlarda dünün en çok izlenen programları arasında ATV'de yayınlanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi birinci sırada yer aldı.

Abdullah Sarica, Buğrahan Ayhan  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Türkiye dün en çok derbiyi izledi Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Ankara

Televizyon kanallarında 2 Nisan'da yer alan programlara ilişkin reyting sıralaması belli oldu.

Buna göre, ATV'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği derbi, en çok izlenen programlarda birinci sıraya yerleşti.

ATV, Tüm Kişiler'de yüzde 20,72 izlenme oranı ve yüzde 46,90 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 20,93 izlenme oranı ve yüzde 52,37 izlenme payı, 20 yaş üzeri sosyoekonomik gruptaki izleyicileri kapsayan "20+ABC1" kategorisinde ise yüzde 22,62 izlenme oranına ve yüzde 49,72 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.

Müsabaka öncesi ATV'de yayınlanan "Derbi Günü" programı da tüm kategorilerde en çok izlenen 5 program arasında sıralandı.

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