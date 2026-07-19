Türk güreşi için "ekim zamanı"

Türk güreşinin altyapısını güçlendirerek yeni olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek için hayata geçirilen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası'nın ikincisi, 10 binden fazla sporcunun katılımıyla Ankara'da festival havasında geçiyor.

Türkiye'nin dört bir yanından sporcuları buluşturan "dev organizasyon", Ankara Spor Salonu'nda 12 minderde 8-9, 10, 11, 12, 13 ve 14 yaş kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

81 ilden 10 binin üzerinde sporcunun mücadele ettiği 15 Temmuz Türkiye Minikler Şampiyonası, Türk güreş tarihinin en yüksek katılımlı organizasyonu olma özelliği taşıyor.

25 Temmuz'da tamamlanacak bu önemli altyapı organizasyonu, Türk güreşi adına geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Başarılı güreşçiler, Güreş Eğitim Merkezlerine kazandırılarak Türk güreşinin yarınlarını oluşturacak yolculuğa ilk adımlarını atacak.

Başkan Akgül: "Çocuklarımıza güreşi sevdirmenin derdindeyiz"

Geleceğin şampiyonlarının müsabakalarını salonda takip eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tarihin en büyük katılımlı Türkiye Şampiyonası'nı yaptığımız için çok gururluyum. Çünkü gerçekten bu gençlerimiz her şeyi hak ediyorlar. Onların heyecanı, onların buradaki o istekleri, arzuları bizi çok motive ediyor." dedi.

Akgül, 81 ilden çocukları başkentte buluşturduklarını dile getirerek, "Güreş son yıllarda kitlesini, seyircisini kaybetti. Burada ciddi bir organizasyona imza atıp o çocuklarımıza güreşi sevdirmenin derdindeyiz. Katılan her sporcumuza, 10 bin çocuğumuzun hepsine mayosuna kadar burada spor malzemesi, güreş malzemesi veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bunun ciddi bir maliyet olduğuna işaret eden Akgül, "Tabii burada sponsorlarımız oldu. Ben hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Spor Toto Teşkilat Başkanlığına ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza... Sağ olsunlar, bize destek oldular. Sponsorlarımızın adını tek tek saymayacağım ama bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu malzemelerin dağıtımında onların çok büyük payı oldu." diye konuştu.

"Kısa vadeli plan yapmıyoruz"

Salonun dışında Etnospor etkinlik alanının kurulduğuna değinen Akgül, "Buraya gelen çocukların aynı zamanda Etnospor'daki geleneksel okçuluğu, mas güreşini, Türklerin obasını, geleneğini de tanıma şansları oluyor. Onlara Türklüğün geleneğini de öğretiyoruz. Yani burası bir kültür kaynaşması." şeklinde görüş belirtti.

Şampiyonaya ailelerin de ilgi gösterdiğini söyleyen Akgül, şöyle devam etti:

"Çok ciddi bir aile katılımı var. Her sene ailelerin katılımı artıyor. Biz, aslında burada aileleri de kazanmayı amaçlıyoruz. Çünkü aileler dışarıdan güreş izlemeye gelmiyorlar ama çocuğuyla beraber güreş izlemeye geliyorlar ve güreş kitlesi oluşmaya başlıyor. Çok güzel müsabakalar oluyor. Bir karnaval havası var, hamdolsun. 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 yaş ayrı ayrı güreşiyor. Bu çok değerli. 8-9 yaş ilk kez güreşiyor. Çok değerli, hep ilkler var. 12 minderde ilk kez maç yapılıyor. 10 bin çocuğun buraya getirilmesi, lojistiği, yerleştirilmesi, bunların madalyalarının verilmesi, daha sonra kamplarına ayrılması... Bunlar federasyonumuzun ciddi bir emeği, ciddi bir yükü. Ama biz, bu çocuklar için varız. Bu, uzun vadeli bir yatırım. Allah'ın izniyle Türk güreşi bu yatırımın meyvesini yiyecektir. Federasyonumuzda kısa vadeli plan yapmıyoruz. Allah'ın izniyle biz oluruz, olmayız ama Türk güreşi, Türk Güreş Federasyonu, bu çocukların sayesinde ileride emin ellerde olacaktır."

"Yeni Taha Akgüller, Rıza Kayaalpler, Yasemin Adarlar çıkacak mı?" sorusuna Akgül, "Allah'ın izniyle kesinlikle çıkacak, çıkmama ihtimali yok. 10 binde yetenekli 10 kişiyi çıkarsak, 10 tane Taha, Rıza bulsak, Türk güreşini uçururlar. Bu havuzu seneye daha da büyüteceğiz. Bu sene 9 yaşı net güreştirdik, 8'i doktor raporuyla aldık. Seneye 8'lerin hepsini de alacağız. Orada kademeli bir başlangıç yaptık çünkü 8 yaş güreş için küçük bir yaş. Allah'ın izniyle buradaki havuz, buradaki ateş, çocukların heyecanı büyümeye devam edecek. Onların heyecanını hiç bitirmeyeceğiz. Bundan sonraki süreçte gelişim kamplarıyla süreçlerimize devam edeceğiz. Burada dereceye giren, yetenekli sporcuları da Güreş Eğitim Merkezlerine yollayacağız, oraya seçilecekler. Burada şampiyonayı yaptıktan sonra yetenekli güreşçilerin takibi lazım. Onların gelişimlerini de Güreş Eğitim Merkezlerinde birebir yakından hocalarımız, federasyonumuz takip edecek." yanıtını verdi.

"Dünyada ses getirecek uluslararası bir organizasyonun planlamasını yapıyoruz"

Güreşi, Türkiye'nin dört bir yanına yaymayı hedeflediklerini belirten Akgül, Süper Lig finallerini Cilo Dağları Cennet Cehennem Vadisi eteklerinde düzenlediklerine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu organizasyondan övgüyle bahsettiğini hatırlatan Akgül, şunları kaydetti:

"O organizasyonumuz bizler için çok özeldi. 3 bin rakıma çıkmak, araçların bile gitmediği bir yerde 3 bin kişiyi o alana toplamak kolay değil. Hakkari'nin insanına çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın övgüsüne mazhar olmak bir federasyon için en büyük başarıdır. Allah razı olsun. Yaptığımız emeği gördü. Dünya güreş camiasında da çok büyük etki yarattı. Gürcistan'a gittim, herkes bunu konuşuyor. Dünyada daha önce açık hava organizasyonları yapıldı ama minderde ilk defa böyle 3 bin rakımlı dağın eteğinde bir organizasyon yapıldı. Bu anlamda Türk Güreş Federasyonu dünyada da bir ilke imza attı. Allah'ın izniyle gelecekte daha da güzel bir uluslararası etkinliğimiz olacak. Bunun da planlamasını yapıyoruz. Çok daha büyük katılımlı, dünyada da yine aynı şekilde ses getirecek bir organizasyonumuz olacak. Bunun da planlamasını yapacağız, daha sonra kamuoyuyla paylaşacağız."